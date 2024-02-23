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Почти 2500 украинских детей были депортированы в Беларусь за полтора года полномасштабной войны

Беларусь, Пятница 23 февраля 2024 14:17
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Почти 2500 украинских детей были депортированы в Беларусь за полтора года полномасштабной войны Фото: почти 2500 украинских детей были депортированы в Беларусь за 1,5 года полномасштабной агрессии РФ(sb.by)
Автор: Ярослава Борзова

В период с начала полномасштабного вторжения по октябрь 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли по меньшей мере 2442 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радіо Свобода".

Для детей с оккупированных территорий организовали так называемый "отдых" в 13 летних лагерях Беларуси, где, как отмечают исследователи, пропагандировали идеи, "соответствуют политическим интересам России и Беларуси".

Украинским детям навязывают пропаганду российской агрессии, насильственную культуру и дискредитируют политическое руководство нашего государства, высмеивая украинский народ и его борьбу против захватнических действий РФ.

Организация вывоза

По данным расследования, к перемещению украинских детей в Беларусь имеют прямое отношение две организации:

  • первая – Благотворительный фонд белорусского паралимпийца и мотивационного спикера Алексея Талая;

  • второе - Белорусское общество Красного Креста .

Все эти действия происходят за непосредственным удобрением белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Предложения "отдыха" поступают родителям детей напрямую от учебных заведений или представителей оккупационных администраций.

Также Радио Свобода установило, что в организации так называемого отдыха детей, где распространялись пророссийские нарративы, в 2022-м было причастно белорусское отделение ЮНИСЕФ (ООН).

Пропаганда российской агрессии и культуры

В том числе детям с оккупированных территорий Украины в качестве "развлекательной программы" организуют мероприятия по военной подготовке. Во время них несовершеннолетним пропагандируют положительное отношение к вооруженной агрессии и восхваляют русскую и белорусскую армии.

Во время "культурных мероприятий" в белорусских лагерях детям проводят концерты с участием артистов РФ, откровенно поддерживающих войну против Украины.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.

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