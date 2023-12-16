Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавший

Российские захватчики в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины.

В частности, россияне били из минометов, стрелкового оружия, артиллерии, гранатометов. Также захватчики сбрасывали мины и взрывные устройства с беспилотников на территорию Сумской области.

Во время минометного обстрела Юнаковской громады один гражданский человек получил ранения.

Обстрелы Сумской области

Напомним, 4 декабря российские войска обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.

К тому же, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 28 ноября. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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