Еще 330 оккупантов, 4 танка и почти 40 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери России
Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 277320 (+330) человек ликвидировано,
- танков - 4679 (+4) ед.
- боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед.
- артиллерийских систем - 6375 (+38) ед.
- РСЗО - 793 (+1) ед.
- средства ПВО - 535 (+1) ед.
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4957 (+9) ед.,
- крылатые ракеты - 1529 ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подводные лодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед.
- специальная техника - 929 (+2).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября, всего за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений на фронтах. Наши военные продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам оккупантов.
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