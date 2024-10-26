ВСУ на фронте ликвидировали почти 1700 оккупантов и 45 ББМ за сутки
Фото: названы потери РФ в Украине на 26 октября (Getty Images)
За сутки 25 октября украинские военные ликвидировали 1690 россиян. Также уничтожены 45 ББМ и 56 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 687600 (+1690) человек ликвидировано;
- танков - 9109 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 18332 (+45) ед.;
- артиллерийских систем - 19782 (+29) ед;
- РСЗО - 1240 (+2) ед.;
- средства ПВО - 984 (+2) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17726 (+56) ед.;
- крылатые ракеты - 2625 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27460 (+95) ед.;
- специальная техника - 3541 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Украинские защитники продолжают отражать попытки наступления оккупантов. В частности, они дали врагу отпор в районе Торецка.
Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили позиции к юго-востоку от Часового Яра, а также в южной части Торецка Донецкой области. Оккупанты продвинулись к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.