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Почти 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР". Им грозит пожизненное

Архивное фото: Почти 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР" (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшим украинским правоохранителям из Донецкой области объявили подозрение в госизмене. 18 полицейских перешло на службу в "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Кто перешел на сторону врага

В марте 2022 года тогда еще украинские правоохранители прибыли в захваченное армией РФ Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. 

Подозреваемые выстроились на плацу под российский гимн, отдали честь военным государства-агрессора и перешли на сторону врага, изменив присяге на верность народу Украины.

Ради властных полномочий в "Мариупольское городское управление МВД ДНР" перешли, в частности:

  • инспектор управления кадрового обеспечения;
  • старший инспектор отдела оперативного реагирования "КОРД";
  • полицейский роты особого назначения ГУНП;
  • заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности;
  • инспектор взвода управления патрульной полиции

Не все предатели получили "повышение"

Большинство из указанных лиц получили от оккупантов "карьерные перспективы".

Фото: Предатели (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Так 25-летняя помощница следователя "поднялась" до "в. и. о. следователя Октябрьского района". А преподаватель "Академии полиции" Донецкого государственного университета внутренних дел стал "в. и. о. заместителя командира роты №1 батальона патрульно-постовой службы".

В прокуратуре уточнили, что остальные же подозреваемые преследовали сугубо идеологические мотивы и даже не смогли "выбить" себе повышение.

Им грозит пожизненное

Восемнадцати бывшим сотрудникам Мариупольского РУП и ГУНП в Донецкой области сообщено о подозрении по фактам государственной измены.

Сейчас они уже уволены с занимаемых в правоохранительных органах Украины должностей и объявлены в розыск. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители ищут предателей и оккупантов

Сегодня стало известно, что правоохранители установили личности 4-х российских захватчиков, которые во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел.

Также бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в государственной измене. Он помогал россиянам захватить Крым и стал сенатором РФ.

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