Майже 20 українських поліцейських перейшли на службу в "ДНР". Їм загрожує довічне

Хто перейшов на бік ворога

У березні 2022 року тоді ще українські правоохоронці прибули до захопленого армією РФ Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Підозрювані вишикувалися на плацу під російський гімн, віддали честь військовим держави-агресора і перейшли на бік ворога, зрадивши присязі на вірність народу України.

Заради владних повноважень до "Маріупольського міського управління МВС ДНР" перейшли, зокрема:

інспектор управління кадрового забезпечення;

старший інспектор відділу оперативного реагування "КОРД";

поліцейський роти особливого призначення ГУНП;

заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності;

інспектор взводу управління патрульної поліції.

Не всі зрадники отримали "підвищення"

Більшість із зазначених осіб отримали від окупантів "кар'єрні перспективи".

Фото: Зрадники (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Так 25-річна помічниця слідчого "піднялася" до "т. в. о. слідчого Жовтневого району". А викладач "Академії поліції" Донецького державного університету внутрішніх справ став "т. в. о. заступника командира роти №1 батальйону патрульно-постової служби".

У прокуратурі уточнили, що інші ж підозрювані переслідували суто ідеологічні мотиви і навіть не змогли "вибити" собі підвищення.

Їм загрожує довічне

Вісімнадцяти колишнім співробітникам Маріупольського РУП і ГУНП у Донецькій області повідомлено про підозру за фактами державної зради.

Наразі вони вже звільнені із займаних у правоохоронних органах України посад та оголошені в розшук. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці шукають зрадників та окупантів

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці встановили особи 4-х російських загарбників, які під час окупації Київської області забивали цивільними палицями та виводили їх на розстріл.

Також колишньому командиру севастопольського "Беркуту" оголосили підозру в державній зраді. Він допомагав росіянам захопити Крим і став сенатором РФ.