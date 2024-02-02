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Правоохранители выявили оккупантов, которые пытали и убивали гражданских Киевской области

Украина, Пятница 02 февраля 2024 15:02
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Правоохранители выявили оккупантов, которые пытали и убивали гражданских Киевской области Фото: СБУ установила личности четырех оккупантов, которые пытали и убивали гражданских Киевской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители установили личности 4-х российских захватчиков, которые во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности установила личности еще четырех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения в период оккупации Киевской области", - говорится в сообщении.

Речь идет о:

  • ⁠майора Александра Васильева - помощника командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;
  • ⁠майора Алексея Булгакова - командира мотострелковой роты этой же воинской части РФ;
  • младшего лейтенанта Георгия Раднатарова - командира разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;
  • рядового Дугара Шожоева - военнослужащего 5-й отдельной танковой бригады России.

Пытали и убивали гражданских

В феврале-марте 2022 года российские оккупанты участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и проводили там массовые репрессии против местных жителей.

Тогда захватчики массово похищали людей и арестовали их в созданных ими застенках.

Во время одного из таких "рейдов" в селе Богдановка оккупанты Булгаков и Васильев приказали рядовому Шожоеву вывести местного жителя из собственного дома для допроса. Затем захватчики отвезли мужчину в пыточную, которую они обустроили в увлеченной школе.

В застенках российские военные били потерпевшего, гасили окурки на его теле и угрожали убийством. Таким образом оккупанты пытались "выбить" из него признание в причастности к движению сопротивления в регионе.

Не получив "нужных ответов", Булгаков и Васильев приказали Шожоеву продолжить пытки мужчины, "назначив" ему 10 ударов палкой.

Еще один фигурант - Раднатаров - в марте 2022 года схватил жителя Бучи, связал ему руки и надел на голову мешок.

После этого захватчик поставил пострадавшего к стенке и приставил к его затылку ствол автомата и перезаряжал затвор, имитируя расстрел.

Затем он снял с головы мужа мешок и стал угрожать ему топором и ножом.

В случае отказа сотрудничать с оккупантами, Раднатаров пригрозил мужчине, что отрубит ему ногу или перережет горло.

Однако ему так и не удалось взломать украинца и заставить его помогать оккупантам. После пыток он бросил раненого посреди улицы.

Заочное уведомление о подозрении

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Васильеву, Булгакову и Шожоеву о подозрении за отдание приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, жестокое обращение с гражданским населением.

Кроме того, Раднатарову заочно уведомлено о подозрении за совершение жестокого обращения с гражданским населением.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению рашистов к ответственности за совершение военных преступлений", - отметили в СБУ

Подозрения оккупантам за преступления в отношении гражданских украинцев

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.

Также ранее мы писали, что сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.

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Служба безопасности Украины
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