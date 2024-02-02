Бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене

Бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в государственной измене. Он помогал россиянам захватить Крым и стал сенатором РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Правоохранители не называют имя фигуранта, но, судя по сообщению ГБР, речь идет о Сергее Колбине. Подозрение в государственной измене объявили не только ему, но и трем его подчиненным.

Предатели на протяжении 2013-2014 годов вместе со спецназовцами других подразделений "Беркута" принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Экс-командир даже хвастался в СМИ об участии в расстреле активистов Майдана. При его непосредственном участии были убиты три участника акций протеста, 15 - нанесены тяжкие телесные повреждения, 60 - средней тяжести, 126 - легкие телесные повреждения.

В последние дни перед побегом Виктора Януковича Колбин вместе с коллегами заступили охранять администрацию президента, в ночь на 21 февраля 2014 года им выдали дополнительно 40 автоматов Калашникова.

С оружием предатели вернулись в Севастополь и ждали захвата Крыма россиянами, а сам экс-командир "спрятался" в кардиологическом отделении местной больницы. Фигурант активно вербовал подчиненных для перехода на службу врага и содействия дальнейшей оккупации Крыма.

По указанию бывшего командира, одетые в украинскую форму и с присвоенным оружием, подозреваемые дежурили на блокпостах. Экс-беркутовцы без всяких полномочий осматривали автомобили, проверяли документы у въезжавших на полуостров граждан, не допускали международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных.

Подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти, а экс-командир севастопольского "Беркута" даже был избран сенатором в "Совет федераций РФ".

Фигурантам заочно сообщено о подозрении за завладение огнестрельным оружием, государственную измену и умышленные действия с целью изменения границ территории Украины (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 УК Украины), максимальное наказание за которые - 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дела Майдана

Напомним, в конце 2013 и начале 2014 годов в Украине прошли массовые протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояний погибли 107 участников акций протеста и 13 полицейских. Подозрения в причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут".

Расследование дела по расстрелу митингующих на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

Также правоохранители завершили расследование уголовного производства и передали в суд материалы по 20 бывшим "беркутовцам".