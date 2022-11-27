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Почти 20% домов в Херсоне уже подключены к электросети: когда свет дадут всем

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Херсон, Воскресенье 27 ноября 2022 18:03
Почти 20% домов в Херсоне уже подключены к электросети: когда свет дадут всем Фото: электричество в Херсоне появилось у почти 20% пользователей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на вечер воскресенья, 27 ноября, в освобожденном Херсоне электроснабжение восстановлено у 17% бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Сегодня со светом частично:

  • Таврический микрорайон;
  • Северный микрорайон;
  • Шуменский микрорайон;
  • микрорайон Жилпоселок;
  • дома в районе железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.

Ранее мы писали, что российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.

Также ранее сообщалось, что уже сегодня энергетики начали подключать электроэнергию в жилые дома Херсона.

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Херсон Электроэнергия
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