Почти 20% домов в Херсоне уже подключены к электросети: когда свет дадут всем

Фото: электричество в Херсоне появилось у почти 20% пользователей (Getty Images)

По состоянию на вечер воскресенья, 27 ноября, в освобожденном Херсоне электроснабжение восстановлено у 17% бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Сегодня со светом частично: Таврический микрорайон;

Северный микрорайон;

Шуменский микрорайон;

микрорайон Жилпоселок;

дома в районе железнодорожного вокзала. "Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.