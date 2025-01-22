Почти 2 тысячи оккупантов, 11 танков и не только: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 21 января, потери Российской Федерации (РФ) в войне против Украины составили 1950 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили 11 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 823980 (+1950) чел;
- танков - 9844 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 20485 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 22194 (+60) ед;
- РСЗО - 1262 (+0) ед;
- средства ПВО - 1050 (+0) ед;
- самолетов - 369 (+0) ед;
- вертолетов - 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141) ед;
- крылатые ракеты - 3051 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155) ед;
- специальная техника - 3711 (+1).
Ситуация на фронте
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 121 боестолкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском направлении.
По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, тем временем россияне изменили тактику наступления на Покровск - пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки.
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