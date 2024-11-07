РФ сосредотачивает основные наступательные усилия на Кураховском направлении, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 7 ноября состоялось 140 боев. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня россияне нанесли 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 687 дронов-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григоровки.

На Северском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Переездного. Противник нанес авиаудару в районе Закотного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы. Еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Еще ведутся два боя.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового. Наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.

Потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 357 человек убитыми и ранеными, уничтожены миномет, пять боевых бронированных машин, танк, семь единиц автомобильной техники, также были повреждены пушка, танк, два автомобиля и две боевые бронированные машины.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где захватчики к этому времени суток предприняли 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Курахово, Дальнее и Антоновка.

На Времивском направлении сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Новодаровка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки штурма позиций украинских подразделений.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курской области 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов", - добавили в Генштабе.