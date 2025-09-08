Почти 160 атак и десятки российских авиаударов: новые карты боев от Генштаба

Известно, что оккупанты вчера нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применив 16 ракет и 143 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, армия РФ осуществила 4 703 обстрела, из них 184 - из реактивных систем залпового огня, привлекла для поражения 4679 дрон-камикадзе.

Что касается авиаударов, агрессор атаковал населенные пункты Новопавловка, Щербаки, Магдалиновка, Лукьяновское Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

В ответ авиация ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

Потери российских оккупационных войск за сутки составили 910 человек. Силы обороны Украины также обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, 461 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, пять ракет, 81 единицу автомобильной техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Маркового, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгороднее, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Луч, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала.

На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском, Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях враг в течение минувших суток наступательных действий не проводил.

Сообщается, что наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.