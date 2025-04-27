В Одессе были взрывы, россияне атаковали город дронами

В районе города Одесса в ночь на 27 апреля были слышны взрывы на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и Воздушные силы ВСУ .

Военные почти в три часа ночи предупреждали о фиксации движения группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону города Одесса и поселка Черноморское.

Одесситов просили находиться в укрытиях из-за угрозы ударов дронами-камикадзе противника.

В 03:02 о взрывах, которые были слышны в Одессе, рассказал городской голова в своем Telegram.

Также отметим, что в одесских пабликах и соцсетях писали о работе ПВО в Одессе на фоне дроновой атаки.

Добавим, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что ПВО в Одессе работает "активно".

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 03:14 представители власти Одессы и области сообщили об отбое воздушной тревоги в регионе.

О возможных последствиях дроновой атаки противника в Одессе сейчас официальных данных нет.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, накануне вечером российские захватчики во время очередной воздушной атаки запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы дроновых ударов.

Также добавим, что работа ПВО продолжалась в Киевской и Запорожской областях. Кроме того, в пабликах писали о взрывах в Днепре и Павлограде Днепропетровской области.