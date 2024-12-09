Потери РФ сейчас самые большие за всю войну: военный объяснил причину

Потери российских захватчиков сейчас самые большие за весь период войны против Украины. Причиной является то, что диктатор Владимир Путин пытается захватить как можно больше украинских территорий до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли какие-нибудь накопления сил и средств, чтобы с эффектом внезапности россияне могли мощно ударить по Украине в январе накануне инаугурации Трампа, Федоренко отметил, что от противника можно ожидать все что угодно.

"Что касается сил и средств противника, так или иначе, Харьковская область для врага остается тем, что они не смогли реализовать и ищут новые резервы для того, чтобы наращивать свои боевые способности и иметь возможность подлезть к административным границам города Харькова", - сказал военный.

Однако, по его мнению, россиянам не удастся это сделать.

"Что касается в целом этого "режима камикадзе", на всех войсках противника просто потери самые большие за всю войну. Это обусловлено как раз тем, что Путин не понимает, как будет дальше действовать Трамп. И ему нужно максимально отхватить для того, чтобы иметь дополнительные аргументы в потенциальной коммуникации с США", - отметил Федоренко.