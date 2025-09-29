Почти 140 боев и тысячи обстрелов: что происходило на фронте сегодня

По данным Генштаба, с начала этих суток противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 33 авиационных удара, применив 58 управляемых авиабомб.

Также зафиксировано 1822 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3022 артиллерийских обстрела.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 19 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 156 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Радьковки и Степной Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг совершил двенадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодязи, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголовое, Торское. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Миньковки и Константиновки.

Враг одиннадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверево, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Балаган, Филиал. В настоящее время бои идут в трех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 136 оккупантов, из них 70 - безвозвратно, двое - взяты в плен.

Также уничтожено четыре единицы автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов и одна тяжелая огнеметная система. Кроме того, повреждена одна артиллерийская система, единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Сечневое, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Одрадокаменка.