Ситуация на фронте сегодня 16 марта
Украинские военные отбили 24 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
От авиационных ударов пострадали :
- Поповка, Вольное, Александровка, Большая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области;
- Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка Харьковской области ;
- Надия, Белогоровка Луганской области;
- Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области;
- Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасніе направления.
На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Раздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 428 420 военных.
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