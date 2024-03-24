Российские войска проводят атаки с потерями бронетехники на Лиманском направлении: карты ISW

ВСУ в настоящее время выводят из строя от 60 до 70 процентов техники, которую российские войска выставляют в ходе атак под Бахмутом. Россияне с потерями проводят бронетанковые атаки на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к северо-западу от Сватово в районе Табаевки и Берестового;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Украинский командир взвода отметил, что российские войска время от времени проводят бронетанковые атаки в направлении Лимана и что несколько дней назад российские войска провели механизированную атаку с использованием 10 единиц бронетехники, шесть из которых украинские войска уничтожили.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска атакуют как Ямполевку, так и Терны силами примерно по дивизии на населенный пункт,

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Нью-Йорка.

Позиционные бои также продолжались в районе Северска к северо-востоку от Бахмута, недалеко от Раздоловки, Веселого и Спорного.

Командир украинского батальона, действующего на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска проводят атаки, используя механизированную технику для огневого прикрытия и транспортировки пехоты к линии фронта, но отметил, что украинские силы способны нанести российским войскам значительные потери в живой силе и технике.

Командир украинского батальона сообщил, что украинские силы в настоящее время выводят из строя от 60 до 70 процентов техники, которую российские войска выставляют в ходе атак под Бахмутом.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российских войск атакуют в направлении Часового Яра и в районе Клещиевки и Андреевки.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 23 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 23 марта, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к югу Бердычей и к западу Тоненького (к западу от Авдеевки).

Боевые действия продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького, Семеновки и Орловки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Ранее российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 23 марта.

Кадры, опубликованные 11 марта и размещенные 23 марта, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), хотя эти успехи, вероятно, не являются недавними.

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 23 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

к югу от Новодаровки (к юго-востоку от Великой Новоселки),

близ Урожайного и Старомайорского (к югу от Великой Новоселки),

близ Водяного (к юго-западу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев возле Работино и Вербового (к востоку от Работино) 23 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 23 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно усилились к западу от Вербового.

Представитель Украины заявил, что российские войска все чаще используют беспилотники с видом от первого лица (FPV) ночью и что несколько неуказанных “элитных” российских подразделений в этом районе в первую очередь сосредоточены на проведении операций беспилотников FPV ночью.

Сообщается, что российские войска увеличили использование химического оружия вдоль фронта, которые являются средствами борьбы с массовыми беспорядками (RCA). Элементы входят в Конвенцию о запрете химического оружия, участником которой является Россия.

Украинские источники сообщили, что 23 марта украинские войска отразили два российских наступления на левом берегу Херсонской области, в т.ч в районе Крынков.