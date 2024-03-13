Почти 1000 оккупантов и 62 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды 13 марта, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 автомобиля, 32 артсистемы и 22 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:
Генштаб сообщает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет и БПЛА ОТУ.
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута).
В Украине на фронте в течение суток произошло 91 боевое столкновение.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.
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