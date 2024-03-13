Майже 1000 окупантів та 62 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 13 березня становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 426 870 військових. Крім того, ЗСУ знищили 62 автомобілі, 32 артсистеми та 22 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.03.24 орієнтовно склали:
Генштаб повідомляє, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет і БПЛА ОТР.
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують утримувати позиції в західній частині Івановського (біля Бахмута).
В Україні на фронті протягом доби сталося 91 бойове зіткнення.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобам ППО противника.
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