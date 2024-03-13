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ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Среда 13 марта 2024 04:22
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ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW Фото: ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска недавно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута) и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Украинские войска продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и что российские войска отбросили украинские войска на 200 метров назад в лесной зоне к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов;
  • к юго-западу от Кременной в районе Григоровки;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки.

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

  • к западу от Бахмута в районе к востоку от Часового Яра и в Ивановском;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки, Андреевки, Ступочек (вероятно, имеются в виду боевые столкновения, происходящие в направлении Ступочек), Пивденного и Северного.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского и что российские войска не контролируют большую часть Ивановского, вопреки некоторым заявлениям России.

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Видео с геолокацией, опубликованное 11 марта, показало, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки),

Генеральный штаб Украины, в частности, не указал, что украинские силы отразили российские атаки в районе Невельского в своем вечернем ситуационном отчете.

Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, также указывает на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки),

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей, Семеновки и Новобахмутовки;
  • к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российский военный блогер добавил, что украинские силы стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении после переброски подкреплений.

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 11 марта, показывает, что российские войска недавно добились ограниченного продвижения вдоль шоссе Н-15, которое проходит к югу от Марьинки (к западу от Донецка).

Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, показывает, что российские войска также недавно продвинулись на северо-восточную окраину Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что украинские войска проводят ротацию на Таврийском направлении (Авдеевка через запад Запорожской области).

Позиционные бои продолжались:

  • к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
  • к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 11 марта, и украинский военный чиновник недавно заявил, что российские войска возобновили атаки на этой линии фронта.

Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новосилки и к юго-востоку от Великой Новосилки близ Шевченко.

11 марта Лиховой заявил, что российские войска недавно возобновили пехотные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в настоящее время сосредотачиваются на Старомайорском и Урожайном (к югу от Великой Новоселки).

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта 12 марта не было.

Позиционные бои продолжались возле Работино и Вербового (к востоку от Работино).

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта 12 марта не было.

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

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