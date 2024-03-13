ВСУ удерживают наступление врага возле Бахмута: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута) и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Украинские войска продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и что российские войска отбросили украинские войска на 200 метров назад в лесной зоне к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Тернов;

к юго-западу от Кременной в районе Григоровки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Бахмута в районе к востоку от Часового Яра и в Ивановском;

к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки, Андреевки, Ступочек (вероятно, имеются в виду боевые столкновения, происходящие в направлении Ступочек), Пивденного и Северного.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского и что российские войска не контролируют большую часть Ивановского, вопреки некоторым заявлениям России.

Видео с геолокацией, опубликованное 11 марта, показало, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки),

Генеральный штаб Украины, в частности, не указал, что украинские силы отразили российские атаки в районе Невельского в своем вечернем ситуационном отчете.

Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, также указывает на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки),

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей, Семеновки и Новобахмутовки;

к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российский военный блогер добавил, что украинские силы стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении после переброски подкреплений.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 11 марта, показывает, что российские войска недавно добились ограниченного продвижения вдоль шоссе Н-15, которое проходит к югу от Марьинки (к западу от Донецка).

Видео с геолокацией, опубликованное 12 марта, показывает, что российские войска также недавно продвинулись на северо-восточную окраину Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что украинские войска проводят ротацию на Таврийском направлении (Авдеевка через запад Запорожской области).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 11 марта, и украинский военный чиновник недавно заявил, что российские войска возобновили атаки на этой линии фронта.

Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новосилки и к юго-востоку от Великой Новосилки близ Шевченко.

11 марта Лиховой заявил, что российские войска недавно возобновили пехотные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в настоящее время сосредотачиваются на Старомайорском и Урожайном (к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта 12 марта не было.

Позиционные бои продолжались возле Работино и Вербового (к востоку от Работино).

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта 12 марта не было.