Почти 1000 оккупантов и 62 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро среды 13 марта, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 автомобиля, 32 артсистемы и 22 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 426 870 (+980) человек ликвидировано;
- танков - 6752 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 921 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 10 554 (+32) ед.;
- РСЗО - 1017 (+1) ед.;
- средства ПВО - 715 (+2) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8205 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 1919 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13 932 (+62) ед.;
- специальная техника - 1699 (+8) ед.
Генштаб сообщает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет и БПЛА ОТУ.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута).
В Украине на фронте в течение суток произошло 91 боевое столкновение.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.
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