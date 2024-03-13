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Почти 1000 оккупантов и 62 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Среда 13 марта 2024 07:55
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Почти 1000 оккупантов и 62 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: генштаб обновил потери РФ за сутки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро среды 13 марта, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 автомобиля, 32 артсистемы и 22 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 426 870 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 6752 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 921 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 554 (+32) ед.;
  • РСЗО - 1017 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 715 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8205 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1919 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 932 (+62) ед.;
  • специальная техника - 1699 (+8) ед.

Генштаб сообщает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет и БПЛА ОТУ.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута).

В Украине на фронте в течение суток произошло 91 боевое столкновение.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.

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