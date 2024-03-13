Почти 1000 оккупантов и 62 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды 13 марта, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 автомобиля, 32 артсистемы и 22 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 426 870 (+980) человек ликвидировано;

танков - 6752 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 12 921 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 10 554 (+32) ед.;

РСЗО - 1017 (+1) ед.;

средства ПВО - 715 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8205 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1919 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 932 (+62) ед.;

специальная техника - 1699 (+8) ед. Генштаб сообщает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет и БПЛА ОТУ. Ситуация на фронте По данным института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают удерживать позиции в западной части Ивановского (около Бахмута). В Украине на фронте в течение суток произошло 91 боевое столкновение. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.