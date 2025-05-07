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Почти 100 боев и атаки под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Среда 07 мая 2025 16:50
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Почти 100 боев и атаки под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 7 мая произошло 93 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток агрессор шесть раз начинал штурмы позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг сегодня трижды штурмовал позиции наших защитников неподалеку Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка и Колодязи, а также в сторону Редкодуба, Нового Мира, Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники пока отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Часового Яра. Четыре боестолкновения наши защитники успешно остановили.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку Щербиновки и Торецка и в сторону Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Багатир, Алексеевка, Новая Полтавка, Котляровка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили 12 вражеских атак вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира, Одрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новодаровка, Темировка и Новополь.

НаГуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Высокого. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

Наши войска остановили четыре вражеских штурма на Ореховском направлении, вблизи населенных пунктов Степное и Каменское. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед - успеха не имел.

На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще одно столкновение до сих пор продолжается. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам шесть управляемых авиабомб и осуществил 176 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 960 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 14 танков, 3 боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 дрона и другую технику врага.

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