RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Должна отвечать за террор. Зеленский раскритиковал председательство России в Совбезе ООН

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна ответить за свой террор в Украине, а не становиться председателем Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть новость абсурдная и деструктивная. Сегодня Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - 5-месячного мальчика из Авдеевки... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-нибудь такое, чтобы более доказывать полное банкротство международных институция", - отметил глава государства.

По его словам, уже нет такого террора, который бы не совершила страна-агрессор. И также не будет причины, чтобы остановить реформирование глобальных институций, в том числе Совбез ООН.

"Реформа, которая назрела, чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее стать террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть и отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", - подчеркнул Зеленский.

Стоит заметить, что сегодня, 1 апреля, началось председательство России в Совбезе ООН. Оно продлится месяц.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

Более детально о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНРоссийская ФедерацияВойна России против Украины