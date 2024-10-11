"Имею простой план". Украинский чемпион нашел короткий путь к UFC

Украинский боец смешанных искусств Ярослав Амосов задался целью присоединиться к самому популярному промоушену – UFC и рассказал, как будет пытаться это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсмена портала MMA Junkie .

Амосов с 2018 года проводил поединки промоушена Bellator. Он стал первым украинским чемпионом организации, завоевав в 2021 году титул в полусреднем весе. В ноябре 2023-го потерпел первое поражение, а в сентябре этого года объявил о завершении сотрудничества с компанией.

Теперь Амосов стремится присоединиться к UFC – самому популярному соревнованию по смешанным искусствам в современном виде. Чтобы добиться этого, у украинца есть "простой план".

"Подписать с любым промоушеном контракт только на один бой. Выиграть его и таким образом попасть в UFC", – поделился перспективой боец.

Если Амосов попадет в UFC, то присоединится к украинцам Игорю Потере, Денису Бондарю и Марине Мороз, имеющим действующие соглашения с промоушеном. Отечественные бойцы в этом году суммарно провели пять поединков. Единственную победу одержал Потеря – одолел поляка Роберта Бричека.

Кто такой Ярослав Амосов

Украинский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта.

С 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. Участвовал в турнирах бойцовских организаций Tech-Krep FC и Bellator. Провёл 28 поединков, одержал 27 побед. В 2021 году стал первым украинским чемпионом в истории Bellator. Провел одну успешную защиту пояса, прежде чем в 2023 году потерпеть первое поражение в MMA – от ямайца Джейсона Джексона.