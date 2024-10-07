Не мытьем, так катаньем. Скандальный экс-чемпион UFC в один прием заработал солидные деньги

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал удачную букмекерскую ставку на главное событие вечера в американском Солт-Лейк-Сити.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

36-летний ирландец остается вовлеченным в главные события бойцовского чемпионата. Он заложился на победу бразильца Алекса Перейра в поединке против американца Халила Раунтри.

Макгрегор так сильно поверил в потенциальный успех латиноамериканца, поставившего на победу 1 млн долларов. Перейра надежды ирландца оправдал, одолев соперника в 4-м раунде. Чистый выигрыш ирландского бойца составил 200 тысяч "зеленых".

Сам Макгрегор обходит октагон более трех лет. Он до сих пор не оправился от двух поражений подряд от американца Дастина Порье. Летом скандальный ирландец должен был появиться в октагоне против другого представителя США – Майкла Чендлера. Бой сорвался из-за травмы Макгрегора.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, спортивными пристрастиями подростка были футбол и боевые искусства. Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. С тех пор провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. В 2017-м вышел на выставочный бой против Флойда Мейвезера по правилам бокса. Заработал ориентировочно 130 млн долларов, хотя проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В 2018 году запустил производство виски под названием Proper Twelve. В марте этого года вышел фильм "Придорожное заведение" с бюджетом в 85 млн долларов, где сыграл главную роль рядом с Джейком Джилленхолом. Недавно заявил о намерениях стать президентом Ирландии.