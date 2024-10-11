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"Маю простий план". Український чемпіон знайшов короткий шлях до UFC

П'ятниця 11 жовтня 2024 14:59
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"Маю простий план". Український чемпіон знайшов короткий шлях до UFC Фото: Ярослав Амосов (x.com/yaroslavamosov)
Автор: Андрій Костенко

Український боєць змішаних мистецтв Ярослав Амосов поставив за мету доєднатися до найпопулярнішого промоушену – UFC та розповів, як намагатиметься це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спортсмена порталу MMA Junkie.

Амосов з 2018 року проводив поєдинки промоушену Bellator. Він став першим українським чемпіоном організації, виборовши у 2021 році титул у напівсередній вазі. У листопаді 2023-го зазнав першої поразки, а у вересні цього року оголосив про завершення співпраці з компанією.

Тепер Амосов прагне приєднатися до UFC – найпопулярнішого змагання зі змішаних мистецтв у сучасному вигляді. Щоб досягти цього, українець має "простий план".

"Підписати з будь-яким промоушеном контракт лише на один бій. Виграти його і таким чином потрапити до UFC", – поділився перспективою боєць.

Якщо Амосов приєднається до UFC, то долучиться до українців Ігоря Потєрі, Дениса Бондаря та Марини Мороз, які мають чинні угоди з промоушеном. Вітчизняні бійці цього року сумарно провели п'ять поєдинків. Єдину перемогу здобув Потєря – здолав поляка Роберта Бричека.

Хто такий Ярослав Амосов

Український самбіст та боєць змішаного стилю, що виступає у напівсередній вагової категорії. Триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубка Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.

З 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. Брав участь в турнірах бійцівських організацій Tech-Krep FC та Bellator. Провів 28 поєдинків, здобув 27 перемог. У 2021 році став першим українським чемпіоном в історії Bellator. Провів один успішний захист поясу, перш ніж у 2023 році зазнати першої поразки в MMA – від ямайця Джейсона Джексона.

Раніше скандальний екс-чемпіон UFC одним махом заробив солідні гроші.

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