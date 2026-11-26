Майора ВСУ заманили на свидание в Харькове и убили, киллер задержан
Правоохранители задержали киллера российских спецслужб, застрелившего украинского военного. Перед этим майора Вооруженных сил Украины заманили якобы на свидание в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Киллер РФ убил военного в Харькове
Служба безопасности совместно с Национальной полицией разыскала и задержала киллера. Злоумышленник по заказу российских спецслужб совершил заказное убийство майора ВСУ 22 ноября.
Преступление было совершено вечером на территории жилой застройки города. Военный умер от трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и в затылок.
По предварительным данным, военнослужащего заманили туда под предлогом свидания с девушкой.
Подробности расследования
В течение трех суток харьковские правоохранители установили личность киллера и задержали его на территории Винницкой области. Убийцей оказался 23-летний безработный житель г. Могилев-Подольский. Он ранее был неоднократно осужден за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы.
По данным следствия, российские спецслужбы завербовали киллера осенью этого года. Подозреваемый искал легкие заработки на телеграмм-каналах.
За убийство украинского защитника ему обещали 15 тысяч долларов, однако никаких денег он не получил.
Киллер специально прибыл в Харьков за два дня до преступления, арендовал квартиру и провел тщательную разведку.
В момент совершения убийства он поддерживал видеосвязь с российским куратором, который координировал его действия. После этого завербованный агент лишился огнестрельного оружия, сменил одежду и покинул город.
Что угрожает
За умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц киллеру грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее РБК-Украина писало, что военная контрразведка СБУ предотвратила подготовку заказного убийства командира одного из крупнейших засекреченных подразделений Сил обороны.
По данным следствия, злоумышленник оборудовал взрывчаткой автомобиль и оставил его у подъезда многоэтажки, где жил украинский военный.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы врага. Агент был задержан недалеко от места запланированного взрыва.
Кроме того, в Прикарпатье задержали студента за серию поджогов авто по заказу РФ.
Также в прошлом месяце Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, который планировал массово активировать спутниковые станции Starlink для нужд оккупационных войск.