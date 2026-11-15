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На Прикарпатье задержан студент за серию поджогов авто по заказу РФ

16:05 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
На Прикарпатье задержан студент за серию поджогов авто по заказу РФ Фото: полицейские задержали поджигателя машин (Getty Images)
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Правоохранители задержали 20-летнего жителя Ивано-Франковска по подозрению в серии ночных поджогов автомобилей по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как сообщили правоохранители, молодого человека задержали ночью неподалеку от места очередного преступления на улице Набережной.

По данным следствия, студент нашел объявление о "легком" заработке в соцсетях, где российский куратор пообещал ему деньги за уничтожение автомобилей.

Для подтверждения проделанной работы подозреваемый снимал каждый поджог на видео и посылал записи через мессенджер.

Во время осмотра мобильного телефона стражи порядка обнаружили эти кадры, а дома у фигуранта изъяли одежду и обувь, которые он использовал во время преступлений.

Серия ночных поджогов продолжалась в областном центре три ночи подряд. В ночь на 13 ноября на улице Карпатской огонь повредил Audi и Jeep Compass, а на следующую ночь на Южном бульваре загорелся Volkswagen Transporter.

Уже 15 ноября на улице Набережной вспыхнул Volkswagen Touareg, пламя от которого также повредило два соседних автомобиля.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины из-за умышленного уничтожения трех автомобилей. Санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, полиция проверяет причастность задержанного к поджогу Volkswagen Transporter, принадлежащего военнослужащему ВСУ. По этому факту продолжается расследование по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ).

Напомним, что российские спецслужбы неоднократно пытались привлекать подростков и молодежь к диверсиям и терактам в Украине.

В частности, в октябре 2026 года Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, который планировал массово активировать спутниковые станции Starlink для нужд оккупационных войск.

Кроме того, правоохранители разоблачили подростков, которых враг вербовал через соцсети для совершения преступлений против украинских военных.

В частности, в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ, который изготовил самодельную взрывчатку для подрыва украинского воина.

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