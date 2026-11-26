Правоохоронці затримали кілера російських спецслужб, який застрелив українського військового. Перед цим майора Збройних сил України заманили нібито на побачення у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Кілер РФ вбив військового у Харкові

Служба безпеки спільно з Національною поліцією розшукала та затримала кілера. Зловмисник на замовлення російських спецслужб скоїв замовне вбивство майора ЗСУ 22 листопада.



Злочин було вчинено ввечері на території житлової забудови міста. Військовий помер від трьох вогнепальних поранень з пістолета Макарова у спину та у потилицю.



За попередніми даними, військовослужбовця заманили туди під приводом побачення з дівчиною.

Деталі розслідування

Протягом трьох діб харківські правоохоронці встановили особу кілера і затримали його на території Вінниччини. Вбивцею виявився 23-річний безробітний мешканець м. Могилів-Подільський. Він раніше був неодноразово засуджений за крадіжки та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.



За даними слідства, російські спецслужби завербували кілера восени цього року. Підозрюваний шукав легких заробітків на телеграм-каналах.



За вбивство українського захисника йому обіцяли 15 тисяч доларів США, проте жодних грошей він не отримав.



Кілер спеціально прибув до Харкова за два дні до злочину, орендував квартиру та провів ретельну розвідку.

Під час вчинення вбивства він підтримував відеозв'язок із російським куратором, який координував його дії. Після цього завербований агент позбувся вогнепальної зброї, змінив одяг і покинув місто.

Що загрожує

За умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб кілеру загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.