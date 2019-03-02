На Майдані з'явився банер проти фігурантів справи про корупцію в ОПК

Активісти вимагають притягнути до відповідальності Олега Гладковського та його сина

В центре Киева на Майдане Независимости появился баннер с призывом привлечь к уголовной ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Активисты разместили 30-метровый плакат с надписью "СвинарчуковПорошенко за решетку" на фасаде ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости.

Отметим, Свинарчук - это прежняя фамилия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Ранее, программа "Наші гроші" выпустила журналистское расследование о хищении денег, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии. В нем фигурируют Олег Гладковский и его сын Игорь.

Фото: баннер в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе намерен предъявить подозрения всем виновным в хищениях в оборонной сфере.

Отметим, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские предприятия переплачивали за это в несколько раз.