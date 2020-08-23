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На Майдані Незалежності у Києві затримали "ополченця Донбасу"

Київ, Неділя 23 серпня 2020 13:56
На Майдані Незалежності у Києві затримали "ополченця Донбасу"
Фото: "ополченець" (npu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чоловік приїхав до Києва з Донбасу напередодні святкування Дня незалежності України

На станції метро "Майдан Незалежності" у Києві затримали чоловіка, який мав при собі посвідчення "народного ополченця Донбасу". Документи видані окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За даними прес-служби, поліцейські метрополітену звернули на нього увагу, оскільки той дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої Росією території.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною адміністрацією так званої "ДНР". Зокрема у нього був "військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

На Майдані Незалежності у Києві затримали &quot;ополченця Донбасу&quot;

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

На Майдані Незалежності у Києві затримали &quot;ополченця Донбасу&quot;

Нагадаємо, в Україні 23 та 24 серпня планується проведення відразу кількох масових заходів, зокрема маршів, з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України, у зв'язку з чим правоохоронці та рятувальники вийшли на посилений варіант несення служби.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

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