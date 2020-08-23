На Майдане Независимости в Киеве задержали "ополченца Донбасса"

Фото: "ополченец" (npu.gov.ua)

Мужчина приехал в Киев с Донбасса накануне празднования Дня независимости Украины

На станции метро "Майдан Независимости" в Киеве задержали мужчину, который имел при себе удостоверение "народного ополченца Донбасса". Документы, выданы оккупационной администрацией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным пресс-службы, полицейские метрополитена обратили на него внимание, поскольку тот странно вел себя. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной Россией территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационной администрацией так называемой "ДНР". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

Напомним, в Украине 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины, в связи с чем правоохранители и спасатели вышли на усиленный вариант несения службы.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее.