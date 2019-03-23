На Майдані розпочалася акція проти корупції в оборонці

У Києві на Майдані Незалежності розпочалась чергова акція проти корупції в оборонній сфері з вимогою притягнути причетних до розкрадання в "Укроборонпромі" до відповідальності. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У мітингу на Майдані бере участь близько п'яти тисяч людей. На акцію також прийшли літні люди і бездомні. Активісти відокремили їх від основної маси протестуючих живим ланцюгом.

Активісти збираються пройти до Адміністрації президента скорботною ходою в пам'ять про загиблих на Донбасі. У прес-службі "Національного корпусу" РБК-Україна повідомили, що не планують 23 березня проводити силові акції. На мітингу закликають взяти під варту і заарештувати майно колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, Андрія Рогозу і Віталія Жукова.

Зазначимо, організатори акції, якими знову виступили "Нацкорпус" і "Національні дружини", заявили участь до 10000 осіб. Як і минулої суботи, акція носить мирний і безпартійний характер.

Фото: акція "Нацкорпуса" в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через цю акцію обмежили рух транспорту в Києві. Водіїв просять врахувати цю інформацію і обрати інші маршрути руху. Також повідомлялося, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.