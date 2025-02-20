Майдан и война - единый процесс. Эксперт о глубине гражданского подвига украинцев

Связь между Майданом и полномасштабной войной

По словам эксперта, до полномасштабного вторжения РФ в Украину наблюдалось некоторое угасание интереса общества к темам Майдана, однако сейчас, наоборот, "есть значительный интерес к этой теме".

"Сейчас видим попытку понять глубже, что происходило тогда. Какое отношение события Революции Достоинства имели к настоящему. Какие были выучены важные уроки, какой опыт мы приобрели", - объяснил Пошивайло.

Он добавил, что зарубежные партнеры также начали терять политический интерес к Майдану, однако сейчас наблюдается "большой спрос на выставки и экскурсии, на которые приходят иностранцы, руководители государств, политики, высокие делегации, представители стран ЕС".

"Особенно 21 ноября и 20 февраля... Поэтому Музей Майдана, как один из активных участников формирования политики и культуры памяти, пытается максимально показывать преемственность нашей борьбы за независимость и свободу, позиционировать Небесную Сотню, как первых героев российско-украинской войны", - рассказал глава учреждения.

Он напомнил, что зимой 2014 года состоялся "первый победный бой в битве, которая продолжается до сих пор".

"Майдан и современная война - это не отдельные события, а единый процесс реагирования Украины на агрессию РФ - потенциальную или фактическую. Это очень важно осознавать", - подчеркнул Пошивайло.

Он отметил, что "преемственность этой борьбы подтверждается и тем, что мирное сопротивление безоружных граждан превратилось в вооруженное сопротивление агрессии кремля".

"Это единственный масштабный экзистенциальный процесс, который продолжается до сих пор... Надо также понимать, что драматические события на Майдане перекрываются другими травматическими событиями войны, гибелью воинов, мирных граждан. Поэтому эта боль, эмпатия к погибшим - все это сейчас происходит в очень чувствительной форме", - рассказал специалист.

Он признал, что любому вменяемому человеку трудно выдерживать такую продолжительность трагических событий, такие огромные масштабы горя.

"Чувствительному гражданину активно посещать комеморативные мероприятия, которые сегодня существуют в Украине, чрезвычайно трудно... Это - перенасыщенность человеческой психики сегодня травматическими событиями... Это - нормальные процессы, связанные с человеческой психикой и памятью", - пояснил Пошивайло.

В то же время это не означает, по его мнению, что нужно меньше говорить на эту тему.

"В эти памятные дни на Аллее Героев Небесной Сотни мы принимали около 40 школьников, которые пришли на экскурсию. Их учителя подготовили для них квесты. Спрашивали детей, знают ли они, сколько героев в Небесной сотне, сколько лет самому младшему и сколько лет самому старшему. Я был приятно удивлен, что дети все это хорошо знают, ориентируются в этой информации, приходят и чтят память героев", - поделился директор музея.

Он добавил, что сегодня, в условиях большой войны, украинцы не должны "забывать или преуменьшать роль сограждан, которые без оружия в руках мужественно и самопожертвенно вышли на Майдан противостоять действиям преступной власти и силовикам".

"Их борьбу сейчас продолжают их собратья, которые были тогда на Майдане, а уже сейчас - на войне. Также среди наших воинов сегодня на фронте отважно воюют те, кто на Майдане не был, потому что в то время они были еще совсем юные, поэтому важно актуализировать и для них подвиг Небесной Сотни", - рассказал Пошивайло.

Он признал, что это, конечно, "разные уровни борьбы".

"Но связь между Майданом и войной - вполне очевидна. Это - та глубина нашего гражданского и военного подвига. Как реакция на посягательство поработить Украину. Это не какой-то спонтанный протест, а осознанный выбор граждан - то ли в гражданской форме, то ли в военной - всеми способами защищать Украину", - подытожил эксперт.