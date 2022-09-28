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Будущий премьер-министр Италии пообещала Украине полную поддержку

Фото: Мелони пообещала полную поддержку Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидер националистов Джорджа Мелони, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поздно вечером во вторник, 27 сентября на следующий день после того, как Мелони и ее правые союзники получили подавляющее большинство в парламенте, Зеленский заявил в Twitter, что надеется на "плодотворное сотрудничество с новым правительством".

Мелони ответила быстро. "Уважаемый Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа. Будьте сильными и сохраняйте непоколебимую веру!" - написала она.

Мелони была одним из немногих итальянских политических лидеров, которые искренне поддержали решение уходящего премьер-министра Марио Драги о поставках оружия в Украину, несмотря на то, что она была в оппозиции к его правительству.

Напомним, в Италии 25 сентября прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержала правая коалиция

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Италия