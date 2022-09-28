Майбутній прем'єр-міністр Італії пообіцяла Україні повну підтримку

Пізно ввечері у вівторок, 27 вересня, наступного дня після того, як Мелоні та її праві союзники отримали переважну більшість у парламенті, Зеленський заявив у Twitter, що сподівається на "плідну співпрацю з новим урядом".

Мелоні відповіла швидко. "Шановний Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку справи свободи українського народу. Будьте сильними та зберігайте непохитну віру!" - написала вона.

Мелоні була одним із небагатьох італійських політичних лідерів, які щиро підтримали рішення прем'єр-міністра Маріо Драгі, що йде, про постачання зброї в Україну, попри те, що вона була в опозиції до його уряду.