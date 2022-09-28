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Майбутній прем'єр-міністр Італії пообіцяла Україні повну підтримку

Фото: Мелоні пообіцяла повну підтримку Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідер націоналістів Джорджа Мелоні, яка має стати наступним прем'єр-міністром Італії, заявила про свою повну підтримку Києва після отримання привітань від президента України Володимира Зеленського із її перемогою на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пізно ввечері у вівторок, 27 вересня, наступного дня після того, як Мелоні та її праві союзники отримали переважну більшість у парламенті, Зеленський заявив у Twitter, що сподівається на "плідну співпрацю з новим урядом".

Мелоні відповіла швидко. "Шановний Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку справи свободи українського народу. Будьте сильними та зберігайте непохитну віру!" - написала вона.

Мелоні була одним із небагатьох італійських політичних лідерів, які щиро підтримали рішення прем'єр-міністра Маріо Драгі, що йде, про постачання зброї в Україну, попри те, що вона була в опозиції до його уряду.

Нагадаємо, в Італії 25 вересня відбулися дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобула права коаліція.

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Італія