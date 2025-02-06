Между минами и ракетами. Как бизнес страхует и перевозит грузы в Черном море

Перевозка грузов в Черном море имеет ключевое значение для экономики Украины. Из-за военных рисков этот маршрут нуждается в страховании. Государство уже сделало первые шаги, работают частные страховщики, но этого недостаточно. Что об этом думает бизнес и что стоит сделать дальше – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

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Значение морского коридора для экономики Украины является очень важным. В прошлом году морской путь обеспечил экспорт 87,2 млн тонн продукции при общем объеме 129 млн тонн. "То есть около 70% экспорта обеспечивается морским путем потому, что это наиболее дешевый вариант логистики для дальних рынков", - пояснил РБК-Украина заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Обстрелы портовой инфраструктуры и мины в территориальных водах Украины создают серьезные вызовы для работы морского коридора. Бизнес-решением для смягчения этих рисков является страхование грузов и судов. Однако, как можно в условиях полномасштабной войны застраховаться от события, вероятность которого достаточно высока, а негативное влияние - сокрушительное?

"Страхование с войной точно не дружит, это классическое исключение. Война - это огромные риски, мы никогда не знаем, что этот человек (Владимир Путин - ред.) придумает, какая очередная ракета прилетит. Страхование работает с понятными вещами, которые можно прогнозировать", - говорит РБК-Украина генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб.

По его словам, в начале войны украинские страховые компании не знали как правильно оценивать военные риски и определяли цену страховки на уровне 100% от стоимости имущества.

"Это было мало похоже на страхование. Потом, когда появилась статистика, мы поняли, что определенное имущество не полностью разрушается (в результате удара дроном или ракетой - ред.), мы можем вычислить определенные проценты и цена страхования снижается", - пояснил Ястреб.

По его информации, на сегодня грузы в Черном море страхуют "ИНГО", ARX, Colonnade и ряд других. Среди реального сектора есть значительный запрос на их услуги.

Механизм "Единство"

Военные риски в акватории Черного моря слишком велики для того, чтобы их взялись страховать только частные компании на рыночных началах. Нужны структуры, которые смогут взять часть рисков на себя. Особенно актуально этот вопрос встал с выходом России из "зерновой" сделки в июле 2023 года. Поэтому в ноябре 2023 года Кабмин создал специальный страховой механизм - "Единство" (англ. Unity Insurance Facility).

К механизму "Единство" был привлечен пул из 14 ведущих британских компаний в сфере страхования и перестрахования, например, Marsh McLennan и представители крупнейшего в мире рынка страховщиков Lloyd's of London. Этот пул с декабря 2023 года по декабрь 2024 года осуществлял страхование торговых судов, но не грузов, а также их перестрахование - обеспечивал выплаты страховым компаниям, если последние понесли расходы выше их лимитов и ожидаемых рисков. Британские финансовые компании обеспечивали первый уровень механизма "Единство" и дали возможность реализовать страхование судов в Черноморском коридоре.

Второй уровень - это перестрахование уже от украинского государства. Для этого Кабмин выделил отдельные средства на возмещение услуг британских компаний в случае наступления страховых случаев. В начале ноября 2023 года правительство направило из резервного фонда госбюджета 20 млн долларов "Экспортно-кредитному агентству", чтобы то разместило указанную сумму на счетах в "Укргазбанке" и "Укрэксимбанке" (в каждом по 10 млн долларов).

На эти средства госбанки выпустили аккредитивы британским компаниям, которые дают право получить возмещение от государства в случае наступления страховых случаев. Второй уровень механизма "Единство" перебирал на себя часть рисков британских финансовых компаний, чем обеспечивал снижение стоимости их страховых услуг, а следовательно и фрахта торговых судов в Черном море.

В начале 2024 года страховались только суда, которые перевозили зерно. Министр экономики Юлия Свириденко тогда заявляла, что благодаря механизму "Единство" ставки страхования судов на коммерческом рынке снизились вдвое. В то время для агропродукции этот показатель снизился до 0,75% от стоимости груза. С марта прошлого года механизм был расширен и на другие товары –железную руду, сталь, контейнеры, электрооборудование и корма для животных.

Страховых случаев в рамках применения механизма "Единство" не произошло, говорит Андрей Телюпа. Однако известны факты обстрела украинских торговых судов в Черном море (сентябрь 2024 года), порта "Южный" и Одесского порта (октябрь 2024 года), в результате чего были повреждены суда, груженные зерном. Комментируя эти случаи, в Минэкономики отметили, что они не были страховыми, поскольку именно эти суда (их владельцы) не присоединились к механизму "Единство".

Фото: Под ракетные обстрелы попали торговые суда в Черном море, которые везли украинские товары на мировой рынок (Getty Images)

"Пострадавшие суда не имели страховки Unity, поэтому в рамках этой программы страхования от военных рисков выплаты им не осуществлялись. Государство лишь предоставило возможность застраховать суда, а уж использовать ли эту возможность, решали владельцы. Приобретение страховки от военных рисков не было безапелляционным требованием при выходе в море, это было добровольное решение владельцев судов", - пояснил РБК-Украина Андрей Телюпа.

Поскольку программа "Единство" действовала до 21 декабря 2024 года, на сегодня в правительстве думают над ее продлением. "Мы считаем этот проект страхования успешным потому, что он позволил успешно работать морскому коридору. Мы видим, что надо распространять эту практику и обсуждаем с международными партнерами как лучше дальше это внедрять", - сказал заместитель министра экономики в комментарии РБК-Украина.

Позитивную оценку механизма "Единство" от государства не совсем разделяет частный рынок. В горно-металлургической группе "Метинвест", которая в больших объемах транспортирует по Черному морю металлопродукцию, железную руду и уголь, в комментарии РБК-Украина отметили, что этот механизм не пользовался популярностью ни у международных, ни у отечественных судовладельцев. "По имеющейся у нас информации, механизм "Единство" не повлиял на снижение стоимости страхования", - отметили в "Метинвесте".

Похожее мнение РБК-Украина высказал Алексей Яновский, директор по закупкам и логистике компании Interpipe, 40% продукции которой (колесные пары для поездов, трубы) экспортируется через порты Большой Одессы. "К сожалению, мы не чувствуем реального действия указанных инициатив и механизмов. Сегодня мы можем рассчитывать только на свои ресурсы в покрытии стоимости страховки от военных рисков", - добавил Яновский.

Страхование морских грузов

Страхованием судов занимаются их владельцы, а экспортеры и импортеры товаров страхуют свой груз. По информации Interpipe, обычная страховка стоит 0,06% от инвойсовой стоимости груза, а страховка от военных рисков в 20 раз дороже и составляет 1,25%, она действует на пути от портов Одессы до румынского города Сулина.

"Стоимость военной страховки с момента запуска так называемого "временного коридора" существенно не изменилась и остается слишком высокой. По моему мнению, она не изменится до тех пор, пока не будет установлен какой-либо юридически значимый режим прекращения огня. Тот факт, что в какой-то промежуток времени обстрелы носят менее системный и разрушительный характер, никоим образом не гарантирует, что в любой удобный агрессору момент удар не будет нанесен. То есть риски никуда не деваются, следовательно сохраняется и высокая стоимость страховки", - пояснил РБК-Украина Алексей Яновский.

Каждый новый эпизод с обстрелами портовой инфраструктуры или судов оказывает давление на перестраховщиков в сторону увеличения тарифов или выхода с рынка и откладывает следующую возможность для уменьшения тарифов, отмечают в компании "Нибулон", которая является одним из крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур.

"Фактически, тарифы при этом не меняются (по крайней мере, по генеральным годовым договорам страхования) или имеют медленную тенденцию к снижению. Ажиотажный испуг и растерянность на рынке уже прошли, хотя в любой момент, особенно в случае существенных атак, пессимистические настроения могут взять верх", - говорит директор по логистике компании "Нибулон" Сергей Калкутин.

В страховой компании "ИНГО", которая предоставляет военную страховую для грузов в территориальных водах Украины, указывают на то, что сейчас наблюдается стабильный рост количества заключенных договоров страхования грузовых перевозок с морской составляющей. Это касается как контейнерных перевозок, так и судовых партий. Среди бизнеса также есть спрос на страхование грузов во время их промежуточного хранения в портах.

Фото: Бизнес заинтересован страховать грузы как в море, так и в портах Украины (Getty Images)

В "ИНГО" привели статистику, согласно которой 90% всех убытков в Черном море - это повреждение флекситанков (полиэтиленовых мешков для транспортировки жидких веществ в контейнере), грузов и поломки оборудования, которые не связаны с военными рисками.

"Среди военных наибольшим риском при транспортировке по Черному морю остаются мины, которые встречаются даже вне территориальных вод Украины", - отметила руководитель по андеррайтингу грузовых рисков СК "ИНГО" Татьяна Ратушняк.

Обстрелы портов Большой Одессы и их акватории создают проблемы не только для грузовладельцев, но и для страховщиков. "С одной стороны, это приводит к повышенному спросу на страховые решения, которые учитывают угрозы повреждения складов, контейнеров и другой логистической инфраструктуры, а с другой - усложняет возможности страховой защиты, процесс определения рисков и предоставления покрытия", - пояснила представитель "ИНГО".

Из-за высокой вероятности убытков, пока компания не страхует хранение грузов непосредственно в портах и на расстоянии до 3 км от них. В качестве альтернативы компания предлагает перестрахование через европейских партнеров, но это дорогое решение.

Потребность в иностранных перестраховщиках

Владельцы грузов в основном полагаются на развитие рынка частного страхования. "Страхованием уместно заниматься неправительственным структурам. У страховых компаний гораздо выше кредит-рейтинги и финансовая состоятельность", - говорят в пресс-службе "Метинвеста". В компании считают, что правительство может предложить страховым компаниям покрытие части риска, но исключительно на рыночных и добровольных началах. Это способствовало бы удешевлению страхования, добавляют в пресс-службе.

"Любые обязывающие нормы относительно обязанности страховать или перестраховывать риски в определенных учреждениях Украины приведут к удорожанию стоимости страховки, а значит ненужны рынку", - убеждены в "Метинвесте".

В Interpipe подняли вопрос о необходимости получения компенсации от государства в случае повреждений торговых судов (в идеале - и грузов) в результате действий России. Учитывая небольшое количество таких случаев, по мнению Алексея Яновского, нагрузка на государственный бюджет будет незначительной.

"Но сам факт такой политической воли создает предпосылки для большего доверия судовладельцев, что даст рост желающих работать в портах Украины. Как следствие, следует ожидать также снижения ставок страхования. Разумеется, следует разработать и внедрить простой, понятный и прозрачный механизм компенсаций и провести масштабную кампанию стратегической коммуникации", - сказал представитель Interpipe.

Комментируя дальнейшие шаги, Сергей Калкутин обратил внимание на то, что украинские страховые компании имеют сравнительно небольшие лимиты страховых сумм - около 5 млн долларов при потребности в 10-20 млн долларов при страховании невоенных рисков и с последующим перестрахованием военных рисков. Его мнение разделяют и сами страховщики. В компании "ИНГО" отметили, что стандартный лимит возмещения пока ограничивается эквивалентом 20 млн гривен по одному случаю и совокупно за весь период действия договора страхования.

Для увеличения лимитов украинскими страховщиками необходимо возвращение в Украину международных перестраховщиков. "Эти объемы (страхования, в которых нуждается бизнес, - ред.) значительно превышают возможности покрытия украинским рынком, поэтому мы и просим наших партнеров из Европы распределять эти риски", - отметил гендиректор Национальной ассоциации страховщиков Денис Ястреб.

Он добавил, что на сегодня международные перестраховочные компании реализуют в Украине единичные проекты, которые не связаны с морскими перевозками. Зато нужно их системное присутствие на украинском страховом рынке.

Об этой проблеме знает и регулятор страхового рынка - Национальный банк. "На сегодня коммерческие международные перестраховщики не готовы массово принимать участие в проектах со страхованием военных рисков в Украине. Но в случае стабилизации военной ситуации, с развитием рынка они смогут присоединиться к страхованию военных рисков", - заявила РБК-Украина директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Фото: В Национальном банке считают, что международные перестраховочные компании могут вернуться в Украину (НБУ)

По ее словам, одним из стимулов для возвращения в Украину международных перестраховщиков также может стать принятие законопроекта "О системе страхования военных рисков" и запуск новой инфраструктуры страхового рынка, которая предусматривается этим законопроектом. В частности, это создание Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет выполнять роль государственного перестраховщика и покрывать часть рисков частных страховщиков.

В нынешней редакции законопроекта предлагается ввести обязательное страхование от военных рисков для имущества, которое передается в залог, и объектов нового строительства. Обязательного страхования грузов и судов в Черном море вводить не планируется. За развитием государственного перестрахования (в том числе, за средства доноров) будут внимательно наблюдать крупные международные игроки. "В дальнейшем возможно привлечение международных перестраховщиков, которые будут брать на себя часть рисков Госагентства", - добавила Первин Дадашова.