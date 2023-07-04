Будущее Европы невозможно представить без Украины, - Урсула фон дер Ляйен

Невозможно представить, что Европейский Союз будет без Украины, Молдовы, Западных Балкан и что эти части Европы будут под влиянием России или Китая. Мы должны сейчас думать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию .

Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии к председательствующей в ЕС Испании Урсула фон дер Ляйен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.

"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас", - сказала глава Еврокомиссии.

Федерализация Европейского союза

В свою очередь, премьер Испании, которая 1 июля приняла председательство в ЕС, Педро Санчес рассказал, что вопрос о расширении Европейского союза уже рассматривается. По его мнению, страны должны двигаться в сторону большей федерализации ЕС и формировать больше общей политики, а европейцы должны найти ответ на вопрос, каким они хотят видеть Евросоюз за 4-10 лет.

"Главным образом, речь идет о трансформации нашего общества, о цифровых изменениях и неотложных климатических проблемах. Мы должны ответить на главный вопрос - каким мы хотим видеть наш Европейский Союз? С моей точки зрения, это должен быть более федеральный Европейский Союз", - отметил Санчес.

Вступление Украины в ЕС

Украина с 2022 года является кандидатом на вступление в Европейский союз и должна выполнить ряд условий для получения членства. Еврокомиссар Оливер Вархеи в конце июня заявил, что Украина выполнила уже 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении.

По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Европейский союз должен подготовиться к вступлению Украины и решить щекотливые вопросы реформ. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении начнутся до конца 2023 года.