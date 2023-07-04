Майбутнє Європи неможливо уявити без України, - Урсула фон дер Ляєн

Неможливо уявити, що Європейський Союз буде без України, Молдови, Західних Балкан, і що ці частини Європи будуть під впливом Росії або Китаю. Ми маємо зараз думати, яким буде ЄС, коли ці країни стануть його частиною .

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пресконференцію .

Під час пресконференції за підсумки візиту Колегії Єврокомісії до головуючої в ЄС Іспанії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що подальше розширення Європейського блоку потребуватиме інституційних реформ.

"Ми маємо знайти відповідь на принципові питання: як буде виглядати процес прийняття рішень та використання спільного фінансування, як будуть формуватися напрямки спільної політики, і якою має бути сила, яку в Європі хочуть бачити її громадяни. Всі ці зміни потребуватимуть часу, тож обмірковувати їх потрібно вже зараз", - сказала голова Єврокомісії.

Федералізація Європейського союзу

У свою чергу, прем’єр Іспанії, яка 1 липня перейняля головування в ЄС, Педро Санчес розповів, що питання щодо розширення Європейського союзу вже розглядається. На його думку, країни повинні рухатися в бік більшої Федералізації ЄС та формувати більше спільної політики, а європейці мають знайти відповідь на питання, яким вони хочуть бачити Євросоюз за 4-10 років.

"Головним чином, мова йде про трансформацію нашого суспільства, про цифрові зміни та невідкладні кліматичні проблеми. Ми маємо відповісти на головне питання, - яким ми хочемо бачити наш Європейський Союз? З моєї точки зору, це має бути більш федеральний Європейський Союз", - зазначив Санчес.

Вступ України в ЄС

Україна з 2022 року є кандидатом на вступ до Європейського союзу та має виконати низку умов для того, щоб отримати членство. Єврокомісар Олівер Вархеї наприкінці червня заявив, що Україна виконала вже 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ.

Зі слів президента Ради ЄС Шарля Мішеля, Європейський союз має підготуватися до вступу України та вирішити делікатні питання щодо реформ. Україна розраховує, що переговори про вступ розпочнуться вже до кінця 2023 року.