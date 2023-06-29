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ЕС должен провести реформы перед вступлением Украины, - Мишель

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Четверг 29 июня 2023 17:23
ЕС должен провести реформы перед вступлением Украины, - Мишель Фото: президент Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен подготовиться к вступлению Украины и решить деликатный вопрос о реформах, необходимых для интеграции сельскохозяйственного гиганта.

Об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Мы не должны ждать до последнего момента, если в декабре отчет Еврокомиссии рекомендует открыть переговоры о вступлении с Украиной, - подчеркивает он.

Мишель добавил, что ЕС должен заявить о финансировании и организовать финансовую солидарность, и не допустить, чтобы "обнаружилось, что у нас есть проблема абсорбции".

Президент Совета ЕС подчеркнул, что у кандидатов на вступление в блок есть "обязанности", но "27 стран не должны закрывать глаза и делать вид, что не заметили, что у них тоже есть обязанности".

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюзе могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся уже к концу 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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