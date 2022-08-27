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У Маямі запустили програму викупу зброї для України

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Майямі, Субота 27 серпня 2022 21:51
У Маямі запустили програму викупу зброї для України Фото: у Маямі за автомат пропонують сертифікат на 150 доларів (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Американське місто Майамі у співпраці з поліцією запустило програму добровільного викупу вогнепальної зброї у місцевих жителів. Особливість програми в Майамі - вся зброя буде відправлена в якості допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію міста.

Повідомляється, що в рамках кампанії Guns 4 Ukraine пропонується обміняти зброю на грошові сертифікати.

"Місто Маямі запустило програму добровільного викупу зброї, щоб допомогти в забезпеченні безпеки і захисту України", - зазначили в поліцейському управлінні Маямі.

Також повідомляється, що в рамках пробної кампанії, яка пройшла в липні, 167 одиниць зброї були передані в Ірпінь (Київська область), який став містом-побратимом.

Жителям Майамі пропонують карту на 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовик або гвинтівку, 150 доларів за автомати типу AR-15 або AK-47.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія закупила автомати Калашникова для тренувань українських військових.

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Сполучені Штати Америки Майами
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