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В Майами запустили программу выкупа оружия для Украины

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Майами, Суббота 27 августа 2022 21:51
В Майами запустили программу выкупа оружия для Украины Фото: в Майами за автомат предлагают сертификат на 150 долларов (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Американский город Майами в сотрудничестве с полицией запустил программу добровольного выкупа огнестрельного оружия у местных жителей. Особенность программы в Майами - все оружие будет отправлено в качестве помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию города.

Сообщается, что в рамках кампании Guns 4 Ukraine предлагается обменять оружие на денежные сертификаты.

"Город Майами запустил программу добровольного выкупа оружия, чтобы помочь в обеспечении безопасности и защиты Украины", - отметили в полицейском управлении Майами.

Также сообщается, что в рамках пробной кампании, которая прошла в июле, 167 единиц оружия были переданы в Ирпень (Киевская область), который стал городом-побратимом.

Жителям Майами предлагают карту на 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовик или винтовку, 150 долларов за автоматы типа AR-15 или AK-47.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия закупила автоматы Калашникова для тренировок украинских военных.

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