Обвалення будинку в Майамі: зниклими безвісти все ще вважаються більше 30 осіб

Влада сподівається, що роботи з пошуку загиблих завершуватимуться в найближчі тижні.

Мер округу Майамі Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що в результаті обвалення 12-поверхової будівлі Champlain Towers South в Серфсайді минулого місяця було підтверджено 90 смертей. Серед них 71 людини вдалося впізнати, їх сім'ї були оповіщені. Ще 31 людина числиться зниклими безвісти.

У поліції Майамі відзначили, що серед упізнаних загиблих троє маленьких дітей.

За словами Левіна Кава, в результаті невпинних пошуків було вилучено близько 6,4 мільйона кілограмів бетону і уламків.

Начальник пожежної служби Майамі Дейд Алан Комінскі заявив, що неясно, коли будуть завершені відновлювальні роботи, тому що поки важко сказати, коли буде знайдено останнє тіло.