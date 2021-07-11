Обрушение дома в Майами: пропавшими без вести все еще считаются больше 30 человек

Власти надеются, что работы по поиску погибших завершаться в ближайшие недели.

Мэр округа Майами Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что в результате обрушения 12-этажного здания Champlain Towers South в Серфсайде в прошлом месяце было подтверждено 90 смертей. Среди них 71 человека удалось опознать, их семьи были оповещены. Еще 31 человек числится пропавшими без вести.

В полиции Майами отметили, что среди опознанных погибших трое маленьких детей.

По словам Левина Кава, в результате неустанных поисков было извлечено около 6,4 миллиона килограммов бетона и обломков.

Начальник пожарной службы Майами Дейд Алан Комински заявил, что неясно, когда будут завершены восстановительные работы, потому что пока трудно сказать, когда будет найдено последнее тело.