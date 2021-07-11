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Обрушение дома в Майами: пропавшими без вести все еще считаются больше 30 человек

Автор: РБК-Украина

В Майами при обрушении жилого дома число погибших возросло до 90. При этом 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Власти надеются, что работы по поиску погибших завершаться в ближайшие недели.

Мэр округа Майами Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что в результате обрушения 12-этажного здания Champlain Towers South в Серфсайде в прошлом месяце было подтверждено 90 смертей. Среди них 71 человека удалось опознать, их семьи были оповещены. Еще 31 человек числится пропавшими без вести.

В полиции Майами отметили, что среди опознанных погибших трое маленьких детей.

По словам Левина Кава, в результате неустанных поисков было извлечено около 6,4 миллиона килограммов бетона и обломков.

Начальник пожарной службы Майами Дейд Алан Комински заявил, что неясно, когда будут завершены восстановительные работы, потому что пока трудно сказать, когда будет найдено последнее тело.

Напомним, многоэтажка в районе Серфсайд обрушилась в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, после этого выживших не находили. На этой неделе было принято решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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Майамиобрушение домаФлорида