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"Маяк" МВФ. Зеленский подписал законопроект об ограничении изменений госбюджета

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 августа, подписал законопроект об ограничении изменений госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.

Речь идет о проекте Закона "о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости".

2 августа он был направлен президенту, а сегодня он уже был возвращен в парламент за подписью Зеленского.

Детали по этому законопроекту

Первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк сообщил, что это "+1 выполненный "структурный маяк" МВФ №10 и база для выполнения еще одного "маяка" в Меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий".

Отмечается, что в соответствии с договоренностями, законопроект:

  • восстанавливает среднесрочное бюджетное планирование со следующего года;
  • восстанавливает действие статьи 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
  • позволяет рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
  • устанавливает ограничения госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета, предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
  • возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен подать уже до 25 октября 2023 года.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В конце июня Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.

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Владимир ЗеленскийМВФ