"Маяк" МВФ. Зеленский подписал законопроект об ограничении изменений госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 августа, подписал законопроект об ограничении изменений госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.
Речь идет о проекте Закона "о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости".
2 августа он был направлен президенту, а сегодня он уже был возвращен в парламент за подписью Зеленского.
Детали по этому законопроекту
Первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк сообщил, что это "+1 выполненный "структурный маяк" МВФ №10 и база для выполнения еще одного "маяка" в Меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий".
Отмечается, что в соответствии с договоренностями, законопроект:
Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.
В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
В конце июня Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.
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