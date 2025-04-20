"Бред и капитуляция": Нетаньяху отверг призывы обмануть ХАМАС

В обращении Нетаньяху настаивает на том, что война против ХАМАСа не может быть завершена без отстранения от власти палестинской группировки. Он назвал "бредом" предположение, что планирует "обмануть" ХАМАС, согласившись прекратить конфликт для освобождения заложников, а после приказать возобновить боевые действия.

Глава правительства заявил, что палестинские боевики требуют полного отступления Израиля из Сектора Газа, в частности из Филадельфийского коридора на границе между Египтом и анклавом, а также и из буферной зоны, которую создал Израиль.

Глава правительства заявил, что ХАМАС требует "обязательных международных гарантий", чтобы гарантировать невозвращение Израиля к войне после освобождения заложников.

"Мы не закончим "войну возрождения", пока не уничтожим ХАМАС в Газе, не вернем всех наших заложников и не убедимся, что Газа больше не представляет угрозы для Израиля", - сказал Нетаньяху.

Обмануть убийц невозможно

Израильский премьер насмеялся над экспертами, которые призывают "обмануть" ХАМАС, сначала согласившись на прекращение войны для освобождения заложников, а после возобновить боевые действия.

"Они (эксперты. - ред.) призывают принять диктат ХАМАСа и говорят нам: "Капитулируйте сейчас, оставьте Газу и Филадельфийский коридор, обманите боевиков, пообещав, что не будете возобновлять войну, а после того, как ХАМАС вернет всех заложников, возобновите войну". Самое смешное то, что эти эксперты открыто призывают к такому курсу действий в телевизионных исследованиях, которые смотрит ХАМАС", - добавил он.

Нетаньяху назвал палестинский боевиков группой подлых убийц, но не считает их глупыми.

"Они требуют обязательных международных гарантий, которые сделают невозможным бредовые уловки, которые самозваные эксперты демонстрируют нам в студиях. Эти телевизионные мудрецы не имеют никакого представления о том, как функционирует международная система. Никто, в частности Соединенные Штаты, не говоря уже о Китае, России или других членах Совета Безопасности ООН, не поддастся на эту хитрость, которая сделает невозможным возвращение к войне. Мы не будем иметь никакой легитимности для этого", - сказал глава правительства.

Израильский премьер подчеркнул, что "нет никакого "фейкового обязательства".

"Если мы возьмем на себя обязательство не воевать, мы не сможем вернуться к боевым действиям в Газе. Я верю, что мы можем вернуть наших заложников, не капитулируя перед диктатом ХАМАСа. Мы будем усиливать давление на ХАМАС до тех пор, пока не достигнем всех целей войны", - пообещал Нетаньяху.