Премьер-министр Британии анонсировал "новый старт" в отношениях с ЕС

Во вторник премьер-министр Британии встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи он анонсировал новый старт в отношениях с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Стармер заявил, что британская общественность хочет вернутся к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить Brexit работать и отвечать их интересам".

"Сегодня речь шла главным образом о том, чтобы открыть новую страницу и вести переговоры более конструктивным образом. Но это не означает, что не будет трудностей", - сказал он.

В частности, Лондон не готов к открытию границ и возврату к единому рынку, но среди возможных сфер сотрудничества было названо экономический рост, энергетическую безопасность и нелегальную миграцию.

Тем временем Урсула фон дер Ляйенэ отметила, что ЕС и Британии необходимо изучить возможности для более тесного взаимодействия, при этом сосредоточится на полном и добросовестном выполнении уже заключенных соглашений.

Deutsche Welle напомнило, что еще в 2016 году Кир Стармер был противником выхода Британии из ЕС. На протяжении своей избирательной кампании премьер-министр долго воздерживался от заявлений о возможности отмены Brexit, но в конечном счете отверг возвращение страны в Европейский союз.