Мужчина сдавал позиции ВСУ, надеясь получить за это автомобиль. Его приговорили к 13 годам
Житель Северодонецка (Луганская область) сдавал позиции ВСУ и надеялся получить за это автомобиль. Правоохранители его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"По указаниям агрессора он осуществлял скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию местоположений и перемещения подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врага интересовали точные координаты позиций украинских войск в районе Северодонецка. В дальнейшем оккупанты использовали эту информацию для прицельных ракетных ударов по военным объектам ВСУ.
"За такое "сотрудничество" захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они угнали у местного жителя. Впрочем, получить машину злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники СБУ и военные задержали вражеского приспешника", - пояснили в СБУ.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет.
Напомним, что житель Новорайска (Херсонская область) сотрудничал с оккупантами и стал "руководителем" села. Правоохранители его задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.
Также сообщалось, что 7 марта заочно осудили военного комиссара. За незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.
Житель Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживал армию РФ и ее вторжение в Украину. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.
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