Более 30 иностранных деталей: появились данные об "Искандере", который ударил по Кабмину

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".

Боевая часть ракеты не взорвалась. Пожар на верхних этажах Кабмина возник в результате возгорания ракетного топлива.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также сообщала, что россияне использовали для удара "Искандер".

"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.

8 сентября информацию об ударе "Искендером" подтвердили в Офисе президента.