МАУ виконає евакуаційні рейси 21 та 24 травня

Авіакомпанія "Міжнародні авіакомпанії України" (МАУ) виконає три евакуаційні рейси. Зокрема евакуацію здійснюватимуть з Бельгії, США та Польщі.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії МАУ.

Як повідомляється, 21 травня авіакомпанія виконає рейси з Брюсселя та з аеропорту "Сіетл Такома" до Києва. Також ще один рейс запланований на 24 травня із Варшави.

Разом з тим, авіакомпанія МАУ 21 травня виконає рейси до Парижа та Брюсселя.

Нагадаємо, про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Раніше РБК-Україна писало, що Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Таке рішення ухвалили через "плачевний прогноз" розвитку ситуації з коронавірусом.

Разом з тим, повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair планує вже з 1 липня відновити 40% своїх рейсів. Очікується, що авіакомпанія щодня буде здійснювати близько 1000 польотів. При цьому компанія запровадить нові заходи безпеки для протидії поширенню коронавірусу.